Динозавр завелся в Подмосковье: доисторический монстр устроил засаду лыжникам

Неожиданная встреча с «доисторическим» существом ожидала лыжников на реке Синичка в Красногорске, пишет REGIONS . Молодой человек в костюме динозавра устроил импровизированный забег вдоль лыжни, пытаясь пообщаться со спортсменами. Инцидент попал на видео и вызвал оживленное обсуждение в местных пабликах.

Опубликованные кадры быстро развеяли мистификацию — речь идет о человеке в популярном костюме, и разумеется не о настоящем ящере. Подобные нарядные маскарады часто используются для создания развлекательного контента в соцсетях, а также на детских праздниках и тематических мероприятиях. Монстр в оранжевом образе подбегал к лыжникам, пытался их «укусить» и поболтать, вызывая у кого-то смех, а у кого-то настороженную реакцию.

Поведение инициатора розыгрыша прокомментировала психолог Инна Чарская. Специалист отметила, что публичные акции часто привлекают людей с демонстративными чертами характера, которым необходимо внимание окружающих.

«Причин тому много — это и проблемы, конкуренция в семье, критика со стороны близких, травмы. Но в данном случае, мне кажется, так глубоко копать не стоит. Мне это происшествие представляется милой шуткой, розыгрышем. Просто молодежь веселится», — уверена Чарская.

Несмотря на неожиданность, лыжники сохранили самообладание и продолжили тренировку. Практический аспект ситуации — это напоминание о том, что в общественных местах могут происходить спонтанные перформансы.

