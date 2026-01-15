Карнавал на снегу: лыжники и сноубордисты разделили трассу с экзотическими зверями в Наро-Фоминске

Тюбинг-парк «Елагино» под Наро-Фоминском в минувшие выходные превратился в площадку для необычного зимнего карнавала. По инициативе отдыхающих здесь прошел костюмированный заезд, в котором наравне с лыжниками и сноубордистами участвовали Дед Мороз, Снегурочка, тигр и даже динозавр, создав атмосферу всеобщего веселья и ярких фотографий, сообщает REGIONS .

Спонтанный карнавал стал эффективным способом социализации и генерации позитивных эмоций, объединив незнакомых людей общей идеей. Подобные активности, как отмечают организаторы, повышают лояльность к месту отдыха и формируют запоминающийся клиентский опыт, выделяя локацию на фоне стандартных предложений для катания.

Самым креативным участникам костюмированного шествия администрация парка вручила сертификаты на бесплатное катание на тюбингах, что стало примером простого, но эффективного поощрения инициативы со стороны гостей. Тюбинг-парк «Елагино» известен как одна из ключевых площадок для зимнего активного отдыха в округе, предлагая оборудованные склоны для ватрушек и лыжные трассы.

«Было очень весело и атмосферно! Видеть, как мимо тебя на лыжах проносится тигр или неуклюже, но старательно съезжает динозавр — это поднимает настроение и детям, и взрослым. Все улыбались, фотографировались. Получился настоящий зимний карнавал», — поделилась впечатлениями с REGIONS посетительница парка Анастасия.

Инициатива стала успешным форматом развлечения, не требующим серьезных затрат со стороны организаторов, но значительно оживляющим атмосферу.

