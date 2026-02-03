В России наблюдается критический дефицит медицинских кадров, который все чаще пытаются восполнить за счет привлечения мигрантов. Однако эта практика порождает новые проблемы: в систему здравоохранения попадают специалисты с сомнительными дипломами и слабым знанием русского языка.

Известны случаи, когда мигранты приобретали дипломы за символическую плату, как, например, врач по имени Фарход, получивший документ, по слухам, за «трех баранов». Об этой истории рассказал портал kazanonline24.

В некоторых поликлиниках, как отмечают пациенты, большинство врачей теперь носят неславянские фамилии. Известен даже инцидент, когда мигрант несколько лет успешно работал нейрохирургом по поддельным документам, прежде чем это вскрылось.

Пациенты жалуются на низкое качество консультаций из-за языкового барьера, но руководство медицинских учреждений часто не может ничем помочь, поскольку заменить этих специалистов некем.

Параллельно в российских медицинских вузах растет число иностранных студентов, многие из которых остаются проходить ординатуру в местных больницах. Особенно заметно присутствие приезжих среди среднего медицинского персонала.

По прогнозам, к 2030 году России потребуется около полумиллиона новых медицинских специалистов, но молодые российские врачи часто предпочитают уходить в частный сектор или эмигрировать. В связи с этим некоторые эксперты открыто предлагают активнее привлекать мигрантов для решения кадрового кризиса.

