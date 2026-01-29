Миграционный ультиматум: почему Киргизия решила «засудить» Россию из-за бесплатных врачей

Иск Киргизии к России по вопросу обязательного медицинского страхования трудовых мигрантов вышел за рамки двустороннего спора, затронув тему эффективности Евразийского экономического союза. В Госдуме отреагировали на действия официального Бишкека, посоветовав решать подобные проблемы дипломатическими методами, а не через судебные тяжбы.

Практическая суть конфликта заключается в разном понимании обязательств сторон в рамках трудовой миграции. Российская сторона отмечает серьезную нагрузку на систему здравоохранения из-за нелегальных мигрантов, в то время как Киргизия настаивает на праве своих граждан, работающих в РФ, на получение полисов ОМС, включая членов их семей. Отказ Москвы от выдачи таких полисов и стал формальным поводом для обращения в суд.

Как отметила в комментарии RuNews24.ru адвокат Валерия Филиппова, корень проблемы лежит глубже двусторонних отношений. По ее мнению, вопрос касается качества ЕАЭС как международного объединения и отсутствия единого арбитражного эталона, основанного на синтезе цивилизационно-ценностных принципов всех стран-участниц.

«То есть на основе цивилизационно-ценностных оснований стран создается нечто новое, арбитражное, заставляющее меняться каждую из стран объединения. Чем формализованы цивилизационно-ценностные основания России? Киргизии? Кто формирует единый арбитражный эталон для целеполагания и целедостижения Союза. Вопросы риторические», - пояснила собеседница.

Для России вопрос медицинского обеспечения мигрантов напрямую связан с финансовой нагрузкой на региональные системы здравоохранения, особенно в приграничных и экономически привлекательных субъектах.

Ситуация требует поиска баланса между открытостью трудового рынка в рамках ЕАЭС и устойчивостью национальных социальных систем. Реакция Госдумы, предлагающей дипломатические каналы, указывает на предпочтительность переговорного формата.

Ранее сообщалось, что Киргизия потребовала от России лечить семьи мигрантов бесплатно.