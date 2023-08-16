Директор Лады Дэнс сообщил, когда певица сможет вернуться к концертам

Сергей Пудовкин отметил, что октябрьское выступление в Москве пока не отменено. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» .

Напомним, что Лада Дэнс получила серьезную травму, в результате чего она временно не может общаться и появляться на публике. Сейчас певицу перевели в закрытую клинику для дальнейшего лечения и восстановления. Также известно, что врачи исключили перелом позвоночника после госпитализации, и сейчас жизни Лады Дэнс ничего не угрожает.

Пока концерт остается намеченным, но вся дальнейшая ситуация будет зависеть от скорейшего восстановления певицы после полученных травм. Множество поклонников ждут с нетерпением новых сообщений и надеются, что Лада Дэнс поправится, после чего сможет снова радовать публику своими выступлениями.