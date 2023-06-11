Директор Мосгортура Голубева перечислила способы выбора детского лагеря

В этом сезоне в летние лагеря поедут пять миллионов детей по всей России. По словам генерального директора Мосгортура Инны Голубевой, сейчас пользуются спросом смены, где у детей есть возможность получить ИТ-навыки. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что интерес у детей также вызывают и традиционные общеразвивающие тематические смены, в которых предусмотрены спортивные и развлекательные мероприятия, квесты и прочее.

Поясняется, что выбрать лагерь для ребенка можно следующим образом: выяснить, что интересует ребенка, изучить различные отзывы о лагере, по возможности стоит самим родителям съездить в лагерь, попробовать сводить ребенка на один день, а также стоит выбирать лагерь ближе к дому.