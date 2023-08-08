Директор столичной школы рассказал о восхождении на Марс

Именно покоритель Севера рассказал ему о проекте «Директор – в поход», в чем и решился принять участие Пономарев. В нем Алексей Пономарев обсуждает школьные проблемы с учениками.

А в свой первый поход директор столичной школы отправился с десятью старшеклассниками. С тех пор он стал заядлым путешественником. Самое притягательное для него – это горы и природа, а также возможность побыть в месте, где отсутствует связь.

Однако на достаточно серьезные перевалы и вершины учеников не берут, туда отправляется группа директоров. Так в этом году Пономарев и его товарищи совершили восхождение на пик Марс в Киргизии, которое заняло 4 дня. Его высота составляет 4345 метров над уровнем моря.