Дискуссия, посвященная карьере в креативных индустриях, состоялась на форуме «Территория смыслов»

Участникам Всероссийского молодежного форума «Территории смыслов», проходящим в настоящее время в Солнечногорске, рассказали о возможностях для развития в креативных индустриях.

Отмечается, что спикерами выступили директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами HiFi-стриминга «ЗВУК» Александр Гагиев, стратег Студии Артемия Лебедева, преподаватель Института бизнеса и дизайна, основатель агентства городского дизайна «Свечение», сооснователь крымской креативной лаборатории «Маяк» Олег Питецкий, заместитель директора АНО «Развитие человеческого капитала» Зори Гумашян, руководитель отдела диджитал маркетинга и ведущая подкаста «Патрик на линии» Карина Миленина.

С молодыми искусствоведами, культурологами, блогерами и представителями современной индустрии развлечений и досуга они рассматривали возможности с точки зрения профессионального роста и бизнеса. О карьерной перспективе в дизайн-среде говорил Олег Питецкий. Дизайн-платформа, по его словам, позволяет адаптировать возможности промышленного, коммуникационного или средового дизайна для будущей самореализации, которые могут быть ограничены лишь желаниями и способностями.

«Дизайн — основа локомотива креативных индустрий. Дизайнер, следуя философии о материальности мысли, подобно конструктору, начинает материализовывать ее», — отметил эксперт.

Зори Гумашян продемонстрировал платформенные профориентационные решения для молодежи — проекты АНО «Развитие человеческого капитала». Например, «Добровольный квалификационный экзамен» и «Бизнес уикенд». Проекты знакомят молодых специалистов с различными компаниями, предпринимателями в сфере креативных индустрий, позволяют проводить тестирования, чтобы определить вектор дальнейшего развития участника и принять решения о сотрудничестве, а также дают возможности монетизировать свое хобби.