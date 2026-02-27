Дюмин, Дегтярев и Захарова: в Доме союзов открыли Всероссийскую Спартакиаду госслужащих

В Москве состоялось знаковое событие для спортивной жизни государственных служащих. В Колонном зале Дома союзов прошла церемония открытия I Всероссийской открытой Спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих. Мероприятие собрало около тысячи гостей, среди которых были руководители органов исполнительной власти, представители министерств, спортивных федераций и обществ, а также сами спортсмены-госслужащие, отличившиеся в соревнованиях за минувший год.

В рамках торжественной церемонии произошло важное событие для медийного освещения спортивных инициатив. «Русская Медиагруппа» и Центральный спортивный совет государственной службы подписали соглашение об информационном партнерстве. Документ скрепили подписями член совета директоров «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев и президент АНО «Центральный спортивный совет государственной службы» Сергей Качушкин.

Соглашение открывает дорогу совместным проектам, направленным на популяризацию спорта среди госслужащих. «Русская Медиагруппа» уже выступает информационным партнером Спартакиады, поддерживая ценности здорового образа жизни, командного духа и физической активности. Медиахолдинг намерен подчеркнуть значимость этой ежегодной инициативы, которая была отмечена в обращении Президента Российской Федерации как один из наиболее важных проектов в сфере физической культуры и спорта.

Церемония открытия объединила на одной площадке представителей высшего эшелона власти. Среди почетных гостей были замечены помощник Президента РФ Алексей Дюмин, министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова, зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко и зампредседателя Государственной Думы Анна Кузнецова.

Помимо открытия новой спартакиады, в этот вечер чествовали победителей XVII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти и III Открытой Спартакиады Профсоюзного спортивного клуба. Спортсмены-госслужащие, доказавшие свой уровень в соревнованиях, получили заслуженное признание.