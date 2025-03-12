Для будущих родителей провели экскурсию по роддому Дубненской больницы

В мероприятии приняли участие жители Дубны и соседних городов, которые в скором времени обретут родительское счастье. Встреча состоялась в женской консультации. Горожан познакомили с персоналом, предоставили подробную информацию о процессе поступления на роды. В рамках экскурсии будущие мамы и папы лично осмотрели родильные боксы, оснащенные современной аппаратурой.

«День открытых дверей очень нужен, потому что нам только кажется, что мы это все рассказывали и все проходили, но у нас каждый раз появляются новые беременные. А сейчас я видела мам, которые были у нас, но решили посмотреть родильный дом после ремонта. Очень приятно, что, рожая несколько раз, люди всегда выбирают наш родильный дом», — отметила заведующая акушерским отделением и женской консультацией Ирина Косабуцкая.

Сотрудники больницы детально рассказали алгоритм поступления рожениц, правилах послеродового периода, назначение каждого отделения родильного дома. Будущие родители задавали вопросы, на которые получали подобные ответы.

После посетителей больницы провели в родильные боксы. Именно через них пройдет каждая женщина, которая решить рожать в роддоме Дубненской больницы. В каждом боксе размещено современное медицинское оборудование, которое позволяет следить за состоянием мамы и новорожденного. Боксы оснащены комфортабельными кроватями-трансформерами.

Специалисты считают, что на последних сроках будущим родителям важно познакомиться с врачами и акушерками, которые окажутся рядом в ответственный день. Это снижает тревожность мам. Во время экскурсии будущие родители пообщались с врачами и акушерками.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Хотела увидеть воочию бокс, увидеть бригаду, потому что для меня важно, с кем я буду рожать», — пояснила будущая мама Анна Смирнова.

Родильный дом в Дубне рассчитан на 54 койки в разных отделениях. Штат сотрудников укомплектован более 60 квалифицированными специалистами. Так, в больнице работают шесть врачей-неонатологов и шесть акушеров-гинекологов высшей категории. Большая часть персонала работает более 25 лет. Недавно штат пополнился двумя новыми специалистами.

«Дубненский роддом уже много лет имеет высокое звание „Больница, доброжелательная к ребенку», присвоенный ВОЗ и ЮНИСЕФ. Наши медики оказывают помощь для мамы и ребенка на самом высоком уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В 2024 году сотрудники больницы приняли 1020 родов.

«К нам приезжают из многих округов Московской области, а также из Тверской области, Москвы, Ярославской области, других республик», — пояснила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Дубненской больницы Светлана Яхина.

При выписке родители получают все документы на ребенка. Услуга доступна за счет работы отдела ЗАГСа непосредственно в роддоме. В рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье» маме оказывают помощь: единовременную выплату в размере 20 тыс. руб. или коробку с вещами первой необходимости для новорожденного. При рождении третьего или последующих детей маме полагается единовременная выплата в размере 300 тыс. руб.