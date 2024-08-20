Для Фатежского района Курской области из Солнечногорска отправили более 2,5 тонны продовольствия

За пару дней представители предпринимательского сообщества Солнечногорска, организации «Боевое Братство», общественники и просто неравнодушные жители собрали 2,6 тонны продовольствия для Фатежского района Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в состав сборного груза вошли питьевая вода, свежая выпечка, а также корма для животных. Заместитель руководителя Солнечногорского отделения организации «Боевое братство» Наталья Нестерова рассказала, что данная гуманитарная миссия была организована по обращению главы Фатежского района Курской области. Сейчас оттуда эвакуировано более двух тысяч человек и помощь им крайне необходима».

Напомним, что на территории городского округа Солнечногорск проходит централизованный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, в настоящий момент развернуто несколько пунктов приема.

Также в Подмосковье действуют централизованные программы по размещению вынужденных переселенцев. Но и те, кто пребывает к родственникам, друзьям и знакомым, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.