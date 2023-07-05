Для юных жителей Химок обновляют больше 20 детских городков

Мальчики и девочки Химок скоро будут играть на современных и красивых площадках.

В округе этим летом реализуется масштабная программа их обновления. В работе больше двух десятков городков. При этом все они модернизируются по просьбам жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Главный упор рабочие делают на безопасность игровых комплексов. А потому первым делом укладывается прорезиненное покрытие, которое смягчает удар при падении ребенка. Также на прочность проверяется каждый элемент городков.

Работы уже находятся на финальной стадии по адресам: ул. Московская, д. 1, 3, пр. Юбилейный, д. 76, ул. Молодежная, д. 74 и 76, ул. Мельникова, д. 8, ул. Новозаводская, д. 5а, и ул. Бабакина, д. 1/6. Впереди работы по обновлению площадок по адресам: ул. Молодежная, д. 34 к. 1 и ул. Железнодорожная, д. 1.

А на Юбилейном проспекте у дома № 47 сейчас демонтируют асфальт и старые горки с качелями. Вместо них в ближайшее время появится все новое. Также во дворе запланирован ремонт дорожек.

Напомним, программу модернизации детских игровых площадок в Химках реализуют первые год. В этом году в нее вошли 14 площадок, 10 из которых уже готовы, а 4 завершены на 80%.

Кроме того, по губернаторской программе в Химках построят три новых площадки в микрорайоне Планерная, на улице Совхозной у дома № 8 и у дома № 16. Жители решили путем голосования, что они будут посвящены тематике «Технология».

Ранее в своем ежегодном обращении к жителям глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что за 10 лет при поддержке губернатора Андрея Воробьева в округе комплексно благоустроили более 400 дворов.