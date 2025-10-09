В России находится гражданин Украины, который добивается отмены решения о своем выдворении, ссылаясь на реальные риски для жизни в случае возвращения на родину.

Как следует из материалов судебного заседания, на которое ссылается РИА Новости, мужчина убежден, что принудительная отправка на Украину равносильна для него смертному приговору.

Иностранец уже отбыл назначенное ему Чертановским судом Москвы наказание — восемь лет колонии по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы. После освобождения его должны были депортировать, однако из-за отсутствия межгосударственного взаимодействия он уже длительное время содержится в Центре временного размещения для иностранных граждан при УМВД России по Ивановской области.

В попытке избежать выдворения украинец подал прошение о предоставлении временного убежища, однако получил отрицательный ответ. На недавнем заседании, где рассматривался вопрос о продлении его пребывания в миграционном центре, он прямо заявил о своих страхах. По словам мужчины, возвращение приведет к его немедленной мобилизации в Вооруженные силы Украины, где его, по его убеждению, ожидают преследования, пытки и неминуемая гибель.

Ранее пленный боец рассказал, кого набирают в ряды ВСУ.