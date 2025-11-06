«Для них это очень трудный период». Что предложил Онищенко для младшеклассников в споре о каникулах
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы для школьников
Фото: [istockphoto.com/Viktor Cvetkovic]
Инициативу по сокращению летних каникул для школьников необходимо тщательно проанализировать, заявил РИА Новости академик РАН, вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он выделил ключевые проблемы: необходимость оплаты труда учителей и неприменимость этой меры к начальным классам.
«Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это?» — отметил Онищенко, подчеркнув, что вопрос финансирования требует отдельного решения.
Академик также выступил против распространения инициативы на младшеклассников, указав, что для них каникулы — важный период восстановления.
«Не будем (этой инициативе - ред.) говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то - точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте - для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать», - заключил Онищенко.
Ранее сообщалось о том, что Геннадий Онищенко опроверг вероятность завоза бразильского коронавируса в Россию.