«Для них это очень трудный период». Что предложил Онищенко для младшеклассников в споре о каникулах

Он выделил ключевые проблемы: необходимость оплаты труда учителей и неприменимость этой меры к начальным классам.

«Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это?» — отметил Онищенко, подчеркнув, что вопрос финансирования требует отдельного решения.

Академик также выступил против распространения инициативы на младшеклассников, указав, что для них каникулы — важный период восстановления.

«Не будем (этой инициативе - ред.) говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то - точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте - для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать», - заключил Онищенко.

