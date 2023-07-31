Для Нягани подготовили эскиз нового акушерско-гинекологического корпуса

Как сообщает ugra-news.ru , он будет располагаться в 14 блоке Няганского лечебно-хирургического корпуса. Там также будут размещены женская консультация, дородовое, родильное и послеродовое отделения, а также обсервационный родовой бокс.

Финансирование проекта оценивается в пятьдесят миллионов рублей. Это позволит создать не только комфортные условия для будущих родителей и их малышей, но и новое пространство, соответствующее современным нормам и требованиям.

Сергей Догадин, занимая должность главврача Няганской окружной больницы, считает, что новый корпус акушерско-гинекологического профиля является крайне необходимым для города. Текущее здание женской консультации уже не соответствует современным требованиям, и новый корпус поможет улучшить качество медицинской помощи и обслуживания в сфере акушерства и гинекологии.

Он станет местом, где будущим родителям будут созданы комфортные условия и гарантирована высококачественная медпомощь.