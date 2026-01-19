Для поимки рецидивиста-угонщика в Кузбассе провели целую спецоперацию

Сотрудники полиции в Кузбассе вернули владельцу автомобиль, угнанный с парковки компании. Спецоперация по розыску машины и задержанию преступника завершилась успешно: автомобиль нашли в гаражном кооперативе города Белово, пишет VSE42.Ru .

По данным правоохранительных органов, в ноябре от жителя Мариинска поступило заявление о пропаже автомобиля LADA Granta. После объявления машины в розыск полицейские получили информацию о ее возможном местонахождении. Силовикам пришлось прибегнуть к масштабному рейду по гаражам для поиска транспорта и вероятного угонщика. Спецоперация прошла успешно.

В ходе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и угон. Мужчина признался, что, заметив машину на парковке, разбил стекло и уехал в соседний город. По дороге он попал в несерьезное ДТП, после чего продал автомобиль новому «владельцу».

Угнанную «Гранту» изъяли и возвратили законному собственнику. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о краже, ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

