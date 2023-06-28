Для предпринимателей Подмосковья проведут тренинг по привлечению клиентов

Подмосковные предприниматели могут принять участие в бизнес-тренинге, на котором расскажут о построении воронки продаж.

Также слушатели узнают о принципах маркетинга, изменчивости потребительского рынка и о том, как привлекать новых клиентов, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Мероприятие пройдет в очном режиме в Москве, уточнили в ведомстве. Участие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться на тренинг, который состоится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на необходимость привлечения в экономику Московской области инвесторов.

*Возрастное ограничение 16+