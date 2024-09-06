Для школьников Наукограда Фрязино провели занятие «Разговоры о важном»

Занятие «Разговоры о важном» провели в МБОО СОШ № 2 г. о. Фрязино в первый учебный день.

Занятие посвятили теме «Образ будущего. Ко дню знаний» с целью формирования у молодого поколения позитивного образа будущего, который способствует личностному росту и раскрытию ценностей учения для успешного человека.

При проведении занятия учитывали возрастные особенности ребят. Для учащихся начальной школы включили музыкальную композицию о первоклассниках и провели познавательную беседу. Детям объяснили взаимосвязь между образом будущего и определенностью по жизни, обретением смысла и ценностей.

В беседе со старшеклассниками обратили внимание на важность знаний для развития сильного государства. Примененные знания каждого отдельного человека влияют на благополучное будущее всей страны. Учащимся продемонстрировали выступление заместителя Руководителя Администрации Президента Дмитрия Пескова на марафоне «Знание. Первые», которое доказывает важность образа будущего.

Старшеклассникам предложили прокомментировать изображения, которые сгенерировала нейросеть на запрос «будущее России». На этом интерактивные задания не закончились. Ребята создавали «Дерево будущего», корнями которого сначала становятся знания, полученные в школе. Затем объем информации увеличивается, если выпускник продолжает обучение. Учащимся также предложили поучаствовать в Национальной технологической олимпиаде НТО.