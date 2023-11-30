Для студентов из Подольска провели урок на тему «Что такое Родина?»

Студенты порассуждали о том, что такое Родина, обсудили достижения в науке и технике на первую половину 2023 года. Ребята также посмотрели видео и презентацию. Такие занятия позволяют формировать у детей чувство причастности к русскому народу, а также к историческому, природному и культурному наследию страны.

По окончании урока преподаватели отметили, что вне зависимости от того, где родился человек, Родина должна оставаться на первом месте. Не так давно классные часы «Разговоры о важном» проводили в колледже имени Никулина. Ребята узнали об избирательной системе России и о том, что такое гражданская позиция, конституционное право и почему нужно относиться к избирательному праву с ответственностью.