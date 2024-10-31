Для волоколамских школьников в Осташевском культурно-досуговом центре провели мастер-класс

Сотрудник Беляногорского Дома культуры Марина Краснова провела для ребят мастер-класс «Ложка расписная, да звонкая», во время которого познакомила их с игрой на деревянных ложках.

Обучаться к Марине Красновой пришли пятиклассники Осташевской средней школы Волоколамского округа. Практической части занятия предшествовала теоретическая. Педагог интересно рассказала учащимся об истории развития искусства игры на ложках и показала основные игровые приемы. После предложила ребятам самостоятельно воспроизвести увиденное.

Мастер-класс вызвал у школьников положительные эмоции. Учащиеся узнали, как и где зародилась игра на ложках, какие навыки она развивает. В частности, игра на ложках способствует взаимодействию со звуками, которые создает этот инструмент, развитию координации движений, улучшению навыков в музыкальной интерпретации.

Особенно интересно юным горожанам было попробовать себя в роли музыкантов. Ребята искренне благодарили Марину за интересное и необычное занятие. На память педагог и учащиеся сделали совместное фото.