Для жителей Шатуры на городском пляже появилась новая фотозона

В этом сезоне на территории городского пляжа, расположенного на берегу озера Святое, появилось новшество, которое уже стало хитом среди посетителей, — качели, расположенные прямо в воде. Визуальный эффект от этого аттракциона оказался настолько привлекательным, что фотографии отдыхающих, раскачивающихся на воде, стремительно распространяются по социальным сетям.

Недавно к существующей зоне отдыха добавилась инсталляция, которая позволяет запечатлеть место отдыха в более выразительных кадрах. Теперь, чтобы запечатлеть локацию на снимках, не нужно искать подходящий ракурс — название «Шатура» отчетливо видно на фоне.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Чтобы сделать фотографии, как на морском курорте, необязательно ехать далеко. Пляж в Шатуре — отличное место для фотосессии этим летом», — отметили в администрации округа.

Для повышения комфорта на пляже в Шатуре был заменен песок, что сделало его текстуру более приятной. Также на территории появилась волейбольная площадка с сеткой и оборудованный детский уголок.

Поддержание чистоты и порядка — приоритетная задача, поэтому ежедневно проводятся мероприятия по уборке городских пляжей. Служба дорожного хозяйства и благоустройства округа контролирует состояние общественных зон отдыха у воды.

Отдых и купание разрешены на пяти специально оборудованных пляжах округа. Самые популярные места для летнего отдыха — пляж озера Святое в Шатуре, пляж озера Юбилейное в Рошале и пляж пруда в селе Митинская, расположенном недалеко от Дмитровского Погоста.