Дмитрий Щербина выступил в поддержку акции «Трезвый водитель» в Красногорске

Акция направлена на повышение осведомленности о безопасности на дорогах и предотвращение вождения в нетрезвом виде.

В своем выступлении, Дмитрий Щербина обратился к жителям Московской области с призывом быть внимательными к окружающим и не игнорировать ситуацию, когда человек собирается сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он акцентировал внимание на том, что обеспечение безопасности на дорогах – это обязанность каждого, кто участвует в движении.

Актер также коснулся темы персональной ответственности, используя известную поговорку «Спасение утопающего – дело рук самого утопающего», чтобы подчеркнуть важность осознанного и безопасного поведения на дороге. Он рассуждал о том, как эта фраза отражает необходимость личного контроля и ответственности за свои действия.

Стоит отметить, что социальная кампания, посвященная безопасности дорожного движения и направленная на предупреждение вождения в нетрезвом виде «Трезвый водитель», реализуется в Московской области с 21 июля по 10 августа по решению Госавтоинспекции городского округа Красногорск.