Дмитрий Волошин исполнит желание тринадцатилетнего мальчика из Мариуполя
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» в Доме Правительства Московской области. Там он снял с елки два желания.
Одно из желаний, которые Волошин снял с елки, принадлежит Владиславу Швецу. Мальчику тринадцать лет, а сам он проживает в Мариуполе. Известно, что мальчик мечтает о профессиональном микрофоне, с помощью которого сможет рассказать о жизни города и ДНР.
«Молодец — ребенок. Точно начинающий журналист! А это значит большое уважение (к нему — прим. Ред)», — заявил руководитель подмосковных Химок.