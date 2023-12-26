Дмитрий Волошин исполнит желание тринадцатилетнего мальчика из Мариуполя

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» в Доме Правительства Московской области. Там он снял с елки два желания.

Одно из желаний, которые Волошин снял с елки, принадлежит Владиславу Швецу. Мальчику тринадцать лет, а сам он проживает в Мариуполе. Известно, что мальчик мечтает о профессиональном микрофоне, с помощью которого сможет рассказать о жизни города и ДНР.