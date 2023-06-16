Дмитрий Волошин рассказал о плюсах расширения городского округа Химки и о результатах работы за 10 лет

Дмитрий Волошин отчитался об итогах работы за последние 10 лет и отметил преимущества увеличения территории городского округа Химки. С начала этого года она увеличилась почти до 28 тысяч гектаров. Это произошло в результате присоединения к округу 36 новых населенных пунктов. Соответственно стало и больше жителей. Сейчас в Химках насчитывается свыше 410 тысяч человек.

Стирание границ между округом и отдаленными поселками сделало доступнее для их жителей социальную инфраструктуру. При этом в новых территориях Дмитрий Волошин видит потенциал для развития.

«В Кутузовском и Луневском располагаются восемь крупных предприятий и почти две тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня там почти девять тысяч рабочих мест. Мы планируем увеличить эту цифру», - сказал глава городского округа Химки.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

А еще слияние сделало округ более привлекательным местом для туристов. Общая площадь лесов выросла до 10 тысяч гектаров. В Химках стало на три водоема больше. Это озера Круглое и Черное, а также река Горетовка. Также в состав округа теперь входит особо охраняемая природная зона «Курочкино болото». Площадь заказника составляет почти 60 гектаров. Это уникальная экосистема с краснокнижными растениями и животными.

Но округ прирос не только природными богатствами, а еще и объектами культурного наследия. Теперь в его состав входит усадьба Середниково XVIII века.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

Также Дмитрий Волошин рассказал, что успели сделать в округе за последние 10 лет. Здесь открыли 16 новых поликлиник, 15 общеобразовательных школ, 37 учреждений для дошколят и еще 9 палисадиков – это мини вариант детского сада на меньшее количество мест. Еще для химчан построили 18 спортивных объектов, музейно-выставочный комплекс «Артишок» и большую сцену в театре «Наш дом».

За это время власти округа выделили земельные участки почти тысяче многодетных семей. 129 детей-сирот получили ключи от собственных квартир. А еще 640 семей смогли улучшить жилищные условия.