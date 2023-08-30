Дмитрий Жариков объявил об едином дне сбора гуманитарной помощи для бойцов Подольска

«Сегодня от наших бойцов в зоне СВО продолжают поступать запросы. Давайте поддержим тех, кто отстаивает интересы нашей великой страны и тех, кто ждет их дома. В эту субботу, 2 сентября, Подольск снова объединится вокруг наших защитников и их родных!», - написал Дмитрий Жариков.

Прием гуманитарной помощи будут вести 46 пунктов в рамках благотворительной акции «Подольск помогает». Крупногабаритные вещи можно передать по адресу ул. Парковая, 34. А центральной точкой станет Волонтерский центр на ул. Ульяновых, д. 1.

«Подольск рядом со СВОими бойцами!», - резюмировал глава Подольска.

Помочь военнослужащим можно лекарствами и средствами личной гигиены, продуктами длительного хранения, нательным бельем, инструментами, строительными материалами, дождевиками, спичками и рядом других вещей.