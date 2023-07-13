Дневной стационар для домашних животных открыли на ветстанции Подмосковья

«Дневной стационар предназначен для пациентов с различными незаразными патологиями, которые проходят подготовку к плановым и экстренным операциям, для животных, которые находятся в послеоперационном состоянии или нуждаются в процедурах», — рассказал первый замглавы ведомства, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.