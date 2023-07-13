Дневной стационар для домашних животных открыли на ветстанции Подмосковья
Фото: [Unsplash]
В Дмитрове открылся дневной стационар, в котором будут оказывать помощь домашним кошкам и собакам, сообщили в областном Минсельхозпроде. Он расположен на улице Комсомольская, дом 5.
«Дневной стационар предназначен для пациентов с различными незаразными патологиями, которые проходят подготовку к плановым и экстренным операциям, для животных, которые находятся в послеоперационном состоянии или нуждаются в процедурах», — рассказал первый замглавы ведомства, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Владельцы домашних животных могут отдать их в стационар под постоянное наблюдение ветеринарного врача. Подробности об условиях содержания и стоимости можно найти здесь.