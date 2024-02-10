Дневной стационар в Апрелевке планируют открыть после капремонта уже в марте
Фото: [Лилия Закирова]
Рабочие собирают мебель, уже занесли новые кровати-трансформеры и шкафы в обновленном дневном стационаре Апрелевской больницы в Наро-Фоминском городском округе. Ожидается, что уже весной первые пациенты заполнят уютные палаты.
«Полностью заменена отопительная система, инженерные коммуникации приведены к современному виду и требованиям, выполнен ремонт кровли, установлена новая сантехника, по всему корпусу модернизирована электрика, проведено освещение», — рассказала Лариса Орехова, заместитель главного врача Наро-Фоминской областной больницы по АХЧ.
Известно, что этому зданию больше полувека. Оно уже морально устарело и требовало ремонта, теперь более двухсот пятидесяти квадратных метров стационара приведены в порядок. Все работы, которые планировались, проведены.
Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что во время ремонта и оснащения отделения использовали отечественные материалы, мебель, оборудование.
«Это — развитие нашей экономики, не нужно чтобы в наши цепочки производственные и поставки влезали недобрые зарубежные компании, здесь очень важно, что мы поставляем все сами, либо подключаем наши дружественные страны», — отметил депутат.