Дневной стационар в Апрелевке планируют открыть после капремонта уже в марте

Рабочие собирают мебель, уже занесли новые кровати-трансформеры и шкафы в обновленном дневном стационаре Апрелевской больницы в Наро-Фоминском городском округе. Ожидается, что уже весной первые пациенты заполнят уютные палаты.

«Полностью заменена отопительная система, инженерные коммуникации приведены к современному виду и требованиям, выполнен ремонт кровли, установлена новая сантехника, по всему корпусу модернизирована электрика, проведено освещение», — рассказала Лариса Орехова, заместитель главного врача Наро-Фоминской областной больницы по АХЧ.

Известно, что этому зданию больше полувека. Оно уже морально устарело и требовало ремонта, теперь более двухсот пятидесяти квадратных метров стационара приведены в порядок. Все работы, которые планировались, проведены.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что во время ремонта и оснащения отделения использовали отечественные материалы, мебель, оборудование.