До 50% скидки на коммуналку: какие льготы положены многодетным

Многодетные семьи в России имеют право на серьезные льготы при оплате коммунальных услуг, включая скидки, компенсации и освобождение от части платежей. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев.

В России для многодетных семей действует система поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, базовая льгота на оплату услуг ЖКХ составляет не менее 30% и закреплена на федеральном уровне.

По его словам, эта скидка является минимальной и действует по всей стране. При этом регионы вправе расширять меры поддержки. Так, в некоторых субъектах размер скидки может быть выше — например, в Московской области она достигает 50%.

Кошелев отметил, что льгота назначается автоматически с момента, когда семье официально присваивается статус многодетной. Дополнительно подтвердить право на скидку можно через многофункциональные центры.

Помимо снижения платы за коммунальные услуги, многодетным семьям компенсируют взносы на капитальный ремонт. Также в ряде случаев они могут быть полностью или частично освобождены от оплаты содержания жилого помещения — в пределах норм, установленных конкретным регионом.

Депутат добавил, что во многих субъектах действуют и дополнительные программы поддержки. Они касаются не только текущих расходов, но и улучшения жилищных условий. Такие меры могут включать помощь в ремонте жилья, льготное подключение к коммунальным сетям и другие инфраструктурные проекты.

По словам Кошелева, все эти меры направлены на снижение финансовой нагрузки на семьи с детьми и создание более комфортных условий для их жизни.

