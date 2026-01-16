Каждый пятый россиянин направил 13-ю зарплату на погашение кредитов

В 2025 году подавляющее большинство россиян — 77% — получили 13-ю зарплату, показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru ». Значительная часть граждан направила бонус на погашение долгов: каждый пятый (19%) использовал средства для досрочной выплаты ипотеки или других кредитов.

Часть населения выбрала накопительную стратегию: 15% инвестировали деньги в финансовые инструменты — акции, депозиты или накопительные счета. Эксперты считают, что стратегия досрочного погашения целесообразна при высоких ставках по кредиту, тогда как при низкой ипотечной ставке (4–6%) выгоднее использовать бонус для инвестиций или формирования «подушки безопасности». Основной принцип, по мнению специалистов, — совмещать разные инструменты: часть суммы откладывать на депозит, часть — вкладывать в ценные бумаги.

Также россияне активно расходуют годовой бонус на собственные нужды: каждый пятый опрошенный (20%) потратил его на праздники или планирует отпуск. Почти четверть респондентов (23%) сообщили, что полученных средств хватило только на текущие расходы, и дополнительных накоплений не получилось.

Исследование показывает разнообразие подходов к распоряжению 13-й зарплатой: одни используют бонус для снижения долговой нагрузки, другие — для инвестиций и создания финансовой подушки, третьи — на потребительские цели. Такой баланс отражает разную степень финансовой грамотности и приоритеты россиян при управлении доходами.

