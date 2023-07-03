До Химок по воде: Больше 15 тыс. пассажиров воспользовались речным путем до округа

Лето – не только время отпусков и длинных путешествий, но и период, когда возможно даже в родной город добраться по воде.

Например, с начала летнего сезона ежедневно в сторону Химок ходит теплоход «850 лет Москвы» от Северного речного вокзала. И этим видом транспорта уже воспользовалась свыше 15 тыс. человек.

«По воде можно отправиться в подмосковные Химки. Речная переправа через Канал им. Москвы — это удобная альтернатива наземному и ж/д транспорту. Напрямую по воде можно сэкономить время», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Комфортабельный теплоход от Северного вокзала стартует в 9 утра и за день совершает восемь рейсов в каждую сторону. Для взрослых поездка обойдется в 150 рублей. Дети до семи лет смогут поплавать бесплатно. Кстати время в пути займет всего полчаса и подарит незабываемые впечатления от созерцания окружающей среды с воды.