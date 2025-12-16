«До какого скотства надо дойти, чтобы в лютый мороз отключить свет семье»: Миронов высказался о ЧП в Бурятии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в трагедии в Улан-Удэ, где из-за отключения электроэнергии в частном доме погибли двое взрослых и ребенок. Политик подчеркнул, что подобные действия коммунальщиков зимой являются уголовным преступлением, за которое грозит до трех лет лишения свободы.

Комментируя инцидент, Миронов обратил внимание на суровые климатические условия, указав, что в день отключения 12 декабря в Улан-Удэ столбик термометра опускался до –27 °C.

«Не знаю, какие там были обстоятельства у этой семьи, сколько и почему они задолжали, но до какого скотства надо дойти, чтобы в лютый мороз лишить энергии дом, где живет семеро детей», — заявил депутат.

Миронов напомнил о ключевых законодательных нормах, которые, по его мнению, в данном случае были грубо нарушены. Если электричество — единственный источник обогрева, поставщик может лишь ограничить потребление, но не отключать его полностью для поддержания работы отопительных приборов. Даже при законном отключении оно не может длиться более суток.

Политик выразил надежду, что тщательное следствие установит всех виновных, а этот случай станет суровым уроком для коммунальных служб, пренебрегающих как буквой закона, так и нормами человечности.

