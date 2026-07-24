До катастрофы осталось 20 см: река Тура в Тюмени вышла из берегов
«Ъ»: в Туре зафиксирована массовая гибель рыбы из-за паводка
В Тюмени из-за непрекращающихся дождей и паводка сложилась опасная гидрологическая обстановка. Уровень воды в Туре почти достиг критической нормы, под угрозой затопления находятся десятки жилых домов, а качество питьевой воды в городе упало до исторического минимума, пишет Коммерсантъ.
Подъем воды и угроза затопления жилого сектора
Гидрологическая ситуация в областном центре стремительно ухудшается с каждым днем.
К 24 июля уровень воды в реке поднялся сразу на 24 см, достигнув отметки в 830 см при критическом значении в 850 см. Под угрозой подтопления оказались 146 домов, в районе которых еще с 14 июля введен режим повышенной готовности. Из-за сильного переувлажнения почвы коммунальные службы ежедневно откачивают с улиц города более 10 тыс. кубометров воды.
Масштабные осадки создают постоянную нагрузку на городскую инфраструктуру и водоотводные системы.
Экологические последствия и качество питьевой воды
Паводок спровоцировал серьезные проблемы с водоснабжением и экосистемой реки.
Специалисты усиленно контролируют качество водопроводной воды в лабораториях. В «Росводоканале Тюмени» зафиксировали беспрецедентное падение показателей качества воды, какого не было за всю историю наблюдения станции. Кроме того, в самой Туре произошла массовая гибель рыбы, вызванная острым дефицитом кислорода в воде.
Городские службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии.