До катастрофы осталось 20 см: река Тура в Тюмени вышла из берегов

В Тюмени из-за непрекращающихся дождей и паводка сложилась опасная гидрологическая обстановка. Уровень воды в Туре почти достиг критической нормы, под угрозой затопления находятся десятки жилых домов, а качество питьевой воды в городе упало до исторического минимума, пишет Коммерсантъ.

Подъем воды и угроза затопления жилого сектора

Гидрологическая ситуация в областном центре стремительно ухудшается с каждым днем.

К 24 июля уровень воды в реке поднялся сразу на 24 см, достигнув отметки в 830 см при критическом значении в 850 см. Под угрозой подтопления оказались 146 домов, в районе которых еще с 14 июля введен режим повышенной готовности. Из-за сильного переувлажнения почвы коммунальные службы ежедневно откачивают с улиц города более 10 тыс. кубометров воды.

Масштабные осадки создают постоянную нагрузку на городскую инфраструктуру и водоотводные системы.

Экологические последствия и качество питьевой воды

Паводок спровоцировал серьезные проблемы с водоснабжением и экосистемой реки.

Специалисты усиленно контролируют качество водопроводной воды в лабораториях. В «Росводоканале Тюмени» зафиксировали беспрецедентное падение показателей качества воды, какого не было за всю историю наблюдения станции. Кроме того, в самой Туре произошла массовая гибель рыбы, вызванная острым дефицитом кислорода в воде.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии.