Россельхознадзор бьет тревогу: ярославская птицефабрика поставляла в Тверь опасные яйца

Россельхознадзор Тверской области зафиксировал опасные нарушения в продукции птицепрома. В куриных яйцах из Ярославской области, отобранных на проверку в Осташковском округе, лабораторные исследования выявили остатки хинолонов — антибиотиков, запрещенных техническими регламентами, пишет tver.aif.ru.

Причины проверки и лабораторные результаты

Специалисты ведомства выявили опасные вещества в ходе планового мониторинга безопасности пищевых продуктов.

В июне в Осташковском округе были отобраны пробы яиц первой категории, выпущенных фабрикой из Ярославской области. Экспертиза в тверской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердила наличие в образцах хинолонов. Присутствие этой группы антибиотиков в продовольственных товарах строго запрещено нормами Таможенного союза.

Проведенные анализы позволили своевременно предотвратить распространение некачественного товара среди покупателей.

Изъятие продукции и внеплановая проверка

Регулятор принимает срочные меры по защите потребителей и привлечению производителя к ответственности.

Управление Россельхознадзора направляет уведомления производителю и торговым сетям с требованием незамедлительно изъять всю небезопасную партию из оборота. В отношении самой птицефабрики ведомство уже готовит проведение внеплановой проверки.

Ситуация с удалением опасной продукции из магазинов остается под контролем инспекторов.