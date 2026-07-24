Живы и скрываются в США? Шок-версия криминалиста об исчезновении семьи Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае могло быть спланированной инсценировкой. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что пропавшие граждане живы и сейчас находятся за пределами России, скрываясь под чужими именами. Об этом он заявил в беседе с aif.ru.

Версия о спланированном исчезновении и бегстве за рубеж

Эксперт подставил под сомнение первоначальную версию о гибели людей в сибирской тайге.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, семьи Усольцевых изначально не было в зоне масштабных поисково-спасательных работ. Эксперт считает, что исчезновение детально планировалось заранее, а остаться незамеченными внутри страны им бы не удалось из-за публичности и повышенного внимания общественности.

Именно поэтому версия о добровольном выезде за границу выглядит наиболее правдоподобной для следствия.

Предварительный маршрут и текущие поиски

Специалист озвучил предполагаемый путь передвижения и место скрытного проживания семьи.

Игнатов предполагает, что беглецы пересекли государственную границу нелегально либо использовали поддельные документы. По его оценке, Усольцевых стоит искать на американском континенте, где они могли обосноваться в труднодоступной местности — например, в предгорьях Анд или на территории США.