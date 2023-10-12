До конца этого года новый детский сад достроят в подмосковном Долгопрудном

Отмечается, что данное трехэтажное здание рассчитано на пребывание ста пятидесяти пяти ребят в возрасте от года до семи лет. Здесь организуют семь групп, включая две группы раннего возраста и две для подготовки к школе.

Напоминаем, что строительство данного детсада стартовало в июне прошлого года, и уже к концу года объект планируют завершить. Сегодня строительная готовность составляет уже 95%, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем и благоустройству.

В ходе профилактического визита застройщику инспекторы разъяснили застройщику, на что именно обратить внимание при подготовке к итоговой проверке. В случае если застройщик выполнит все рекомендации, то срок итоговой проверки, запланированной на декабрь, сократится с 10 до 3 дней.