До конца года в Подмосковье газифицируют еще десять тысяч домовладений

Московская область — лидер федерального рейтинга по выполнению Президентского проекта социальной газификации. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Мы относимся к первой, самой большой группе регионов, где самый большой объем догазификации, и по комплексной балльной оценке набираем 53 балла и занимаем первое место. Если говорить в абсолютных цифрах, мы выполнили уже 98 тысяч подключений», — отметил Баранов.

Он отметил, что в работе по региону осталось 17 тысяч договоров на газификацию.

«За оставшиеся два месяца сделаем 10 тысяч -– большую часть. И самые сложные подключения — 7 тысяч договоров мы сделаем уже в следующем 2024 году», — добавил Баранов.

Он отметил, что план работ у оператора уже имеется, его активно доводят до жителей.