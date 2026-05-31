Смертельное ДТП с участием иномарок и маршрутки произошло на трассе в Подмосковье

Утром 30 мая на 93-м километре автодороги А-107 ММК в Богородском городском округе произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщает Подмосковная полиция в официальных соцсетях.

ДТП развернулось около 09:20. По версии сотрудников Госавтоинспекции, мужчина за рулем Toyota выбрал для движения обочину, что и запустило цепь необратимых событий. Легковушка задела попутный автомобиль Ford, после чего потеряла управление и вылетела на встречную полосу.

Там незадачливого водителя уже ждали еще два участника дорожного движения — легковая Kia и маршрутный автобус. Избежать столкновения не удалось. Удар оказался настолько сильным, что маршрутка опрокинулась.

Самый тяжелый исход аварии — гибель одного из пассажиров автобуса. Еще восемь граждан, по предварительным данным, получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.