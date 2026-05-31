Подростковых психиатров и сексологов больше не будет: кого еще исключили из реестра врачей в России

С 1 сентября 2026 года в России официально перестанут существовать несколько врачебных специальностей. Минздрав утвердил новый перечень должностей для медицинских и фармацевтических работников, из которого исключили врача-сексолога, диабетолога, офтальмолога-протезиста, подростковых терапевта и психиатра, городского педиатра, а также энтомолога. Их функции передадут коллегам более широкого профиля.

Документ, размещенный 30 мая на официальном интернет-портале правовой информации, вносит серьезные изменения в систему здравоохранения. Из реестра исчезают сразу семь узких специализаций. При этом действующие врачи, которые уже работают по этим направлениям, не потеряют свои места — они смогут продолжить практику. Однако с наступлением осени прием на обучение по данным специальностям прекратится.

Реформа, судя по всему, направлена на расширение компетенций врачей общего профиля, которые теперь возьмут на себя функции упраздненных узких специалистов. Это может означать, что пациентам с диабетом или сексологическими проблемами придется обращаться к терапевтам, эндокринологам или другим смежным специалистам.

Но кадровые изменения в медицине не сводятся только к сокращениям. Одновременно с исключением старых позиций в перечне появляются более десяти новых. Среди них — нутрициолог (специалист по питанию), нейропсихолог, медицинский логопед и даже врач по медицине здорового долголетия. Так Минздрав отвечает на современные вызовы: профилактика, качество жизни и борьба с возрастными заболеваниями выходят на первый план.