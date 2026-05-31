Экоакция «Сад памяти» в Химках объединила семьи

В подмосковных Химках под мерный ритм лопат прошла международная акция «Сад памяти». Аллея вдоль улицы Марии Рубцовой стала одной из площадок, где старшее поколение, взрослые и самые маленькие жители округа высаживали молодые вишни и сирень. За год в округе появилось уже более 22 тысяч саженцев — каждый в честь героев Великой Отечественной войны.

30 мая в 12:00 микрорайоны Химок превратились в единое пространство для высадки деревьев. Международная акция, которая стартовала в 2020 году и давно перешагнула границы России, в этом округе обрела особый смысл. Здесь она перестала быть просто экологическим мероприятием.

Дело в том, что для химчан «Сад памяти» — это мост между поколениями. Момент, когда сухая строчка из учебника истории оживает. Ребенок, который своими руками придерживает саженец, буквально запечатлевает в памяти подвиг предков. Как отметила депутат Надежда Смирнова, в Химках это понимают как никто другой: сегодня семьи выходят на посадки, а завтра за каждым зеленым памятником закрепляется свой маленький хранитель.

Именно локальные истории, по мнению организаторов, делают акцию по-настоящему живой. В Химках каждый высаженный ствол — это не сухая отчетная цифра, а тихий поклон конкретному герою. Задача, которая стоит перед участниками, — превратить каждое дерево в вечное напоминание о цене Победы.