До сих пор не раскрылись: звезды, которые молчат об СВО
Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]
Специальная военная операция стала неожиданностью для общества. Многие звезды поспешили высказать свое мнение о происходящем: одни поддержали ее и даже стали выступать на патриотических концертах, другие — уехали из страны. Но есть и те, кто до сих пор не раскрыл своей позиции.
Рассказываем о звездах, которые не высказываются об СВО.
Наташа Королева
Российская и украинская певица Наташа Королева публично не оглашала своей позиции насчет СВО. Хотя вопросы о происходящем ей задают часто.
Фото: [Артем Геодакян/ТАСС]
СМИ сообщали, что в семье она занимает позицию дипломата, потому что взгляды родственников расходятся. Сама Королева призналась, что очень скучает по родному Киеву.
Лолита Милявская
Известная эстрадная певица Лолита Милявская тоже не высказывается о текущей ситуации. По ее словам, из-за этого ее недолюбливают соотечественники с Украины.
Фото: [Валентин Егоршин/ТАСС]
Милявская объяснила, что любое высказывание об СВО могло навредить ее семье. Весной прошлого года ей пришлось вывозить своих родственников из Киева.
Регина Тодоренко
Популярная в России украинская телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с осуждением со стороны украинцев из-за молчания на тему спецоперации.
Фото: [Вадим Тараканов/ТАСС]
Тодоренко призналась, что решение не говорить о происходящем она приняла вместе со своим мужем Владом Топаловым, чтобы избежать конфликтов в отношениях.
Анна Asti
Украинская и российская певица Анна Асти решила не высказывать свою позицию об СВО, но призналась, что очень любит родную Украину.
Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]
Как и другие украинские звезды, Асти столкнулась с гневными комментариями соотечественников, потому что работает в российском шоу-бизнесе.
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