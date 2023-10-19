До сих пор не раскрылись: звезды, которые молчат об СВО

Специальная военная операция стала неожиданностью для общества. Многие звезды поспешили высказать свое мнение о происходящем: одни поддержали ее и даже стали выступать на патриотических концертах, другие — уехали из страны. Но есть и те, кто до сих пор не раскрыл своей позиции.

Рассказываем о звездах, которые не высказываются об СВО.

Наташа Королева

Российская и украинская певица Наташа Королева публично не оглашала своей позиции насчет СВО. Хотя вопросы о происходящем ей задают часто.

Фото: [ Артем Геодакян/ТАСС ]

СМИ сообщали, что в семье она занимает позицию дипломата, потому что взгляды родственников расходятся. Сама Королева призналась, что очень скучает по родному Киеву.

Лолита Милявская

Известная эстрадная певица Лолита Милявская тоже не высказывается о текущей ситуации. По ее словам, из-за этого ее недолюбливают соотечественники с Украины.

Фото: [ Валентин Егоршин/ТАСС ]

Милявская объяснила, что любое высказывание об СВО могло навредить ее семье. Весной прошлого года ей пришлось вывозить своих родственников из Киева.

Регина Тодоренко

Популярная в России украинская телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с осуждением со стороны украинцев из-за молчания на тему спецоперации.

Фото: [ Вадим Тараканов/ТАСС ]

Тодоренко призналась, что решение не говорить о происходящем она приняла вместе со своим мужем Владом Топаловым, чтобы избежать конфликтов в отношениях.

Анна Asti

Украинская и российская певица Анна Асти решила не высказывать свою позицию об СВО, но призналась, что очень любит родную Украину.

Фото: [ Вячеслав Прокофьев/ТАСС ]

Как и другие украинские звезды, Асти столкнулась с гневными комментариями соотечественников, потому что работает в российском шоу-бизнесе.

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