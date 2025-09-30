«До встречи, бро!»: Егор Крид рассказал подробности знакомства с Трампом
KP.RU: Егор Крид встретился с Трампом-младшим и пригласил его в Москву
Фото: [Посольство США в Москве/Медиасток.рф]
Российский рэпер Егор Крид совершил деловую поездку в Турцию, где состоялось его знакомство с Дональдом Трампом — младшим — сыном и политическим союзником президента США. Как пишет KP.RU, встреча двух известных людей прошла продуктивно и, возможно, послужит толчком к новым совместным проектам.
Встреча прошла в рамках международного форума «Спорт + Бизнес», организатором которого выступил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
31-летний артист активно делился подробностями общения в социальных сетях, опубликовав видео с оживленной беседы и совместных фотографий.
«Мы отлично провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще! Обязательно как-нибудь увидимся в Штатах и также будем рады видеть его как-нибудь в Москве! Как и обещали, мы с Умаром подготовим для Дональда масштабное музыкально-спортивное мероприятие! До встречи, бро!» — написал Егор.
Действительно ли Трамп-младший приедет в Москву, пока неизвестно, но, судя по словам Крида, республиканца будут готовы встретить с размахом.
