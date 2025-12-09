Губернатор Подмосковья объявил о запуске приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»
Воробьев: прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело» стартовал в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подмосковье стартовал прием заявок на ежегодную премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело», в 2025 году она посвящена поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также волонтеров и общественных деятелей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас в Подмосковье много неравнодушных, чутких людей, которые своими поступками и усердным трудом меняют мир к лучшему. А те дела, которые идут от сердца, нужно обязательно поощрять. Для этого 12 лет назад мы ввели специальную премию. За все время ее лауреатами стали более 13 тыс. человек», — отметил губернатор.
Отправить заявку можно до 15 декабря по ссылке. Премию можно будет направить на закупку помощи для военных, логистику гуманитарных грузов и реализацию собственных социальных проектов. В общей сложности за 12 лет призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей, в этом году он составит 80 млн рублей. Средства распределят между 100 победителями в трех номинациях: «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.