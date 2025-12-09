Губернатор Подмосковья объявил о запуске приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»

«У нас в Подмосковье много неравнодушных, чутких людей, которые своими поступками и усердным трудом меняют мир к лучшему. А те дела, которые идут от сердца, нужно обязательно поощрять. Для этого 12 лет назад мы ввели специальную премию. За все время ее лауреатами стали более 13 тыс. человек», — отметил губернатор.