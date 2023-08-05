Добряков заявил, что Россия нуждается в сотне тысяч операторов БПЛА

Как пишет KP.RU , в Российской Федерации зарегистрировали, как минимум, 100 000 дронов. Об этом сообщил Андрей Добряков, занимая должность заместителя главы Росавиации, в субботу, 5 августа.

Также Добряков подчеркнул, что примерное количество требующихся операторов беспилотников можно рассчитать в пропорции «один к одному». И 100 тысяч людей требуется уже в этом году, исходя из числа зарегистрированных дронов.

Но, несмотря на это, Росавиация все же проведет исследование, благодаря которому удастся узнать точное количество операторов, требующихся для управления беспилотными летательными аппаратами.

А нескольким ранее российский лидер, Владимир Путин, к 1 сентября текущего года поручил утвердить национальный проект, касающийся беспилотников.