«Добро пожаловать»: в Пермском крае возмущены церемонией прощания с бойцом СВО и неуместной надписью

В Пермском крае во время траурной церемонии в поселке Барда гроб с телом погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойца Рината Маматова поставили рядом с плакатом с надписью «Добро пожаловать». Соответствующие кадры опубликовал портал «Новый компаньон».

У 45-летнего российского военнослужащего остался сын. В городской администрации родным и близким Маматова принесли соболезнования. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Родившийся в Барде в 1980 году, Маматов окончил школу, а затем — местный филиал политехнического колледжа. Его срочная военная служба пришлась на 1998-2000 годы.

В соцсетях ряд местных жителей выразили недоумение в связи с плакатом, установленным в зале для прощания. Люди отметили, что эта формулировка совершенно не соответствует скорбному моменту.

Ранее сообщалось, что боец из Башкирии спас сослуживцев и технику из горящего леса в зоне проведения спецоперации.