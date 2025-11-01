«Под плотным обстрелом вызволял людей»: боец из Башкирии спас сослуживцев и технику из горящего леса в зоне СВО

Боец сумел организовать спасение сослуживцев и военной техники из горящего лесного массива под интенсивным огнем противника, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Башкирский батальон».

Во время одного из боевых столкновений сержант Акбулатов осуществлял корректировку огня танка, находясь под плотным обстрелом. После атаки украинского беспилотника в лесу начался пожар, создавший угрозу для жизни военнослужащих и сохранности техники.

Проявив самоотверженность и хладнокровие, сержант, рискуя собственной жизнью, организовал эвакуацию личного состава и техники в безопасное место. За этот героический поступок командование представило сержанта к государственной награде.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО погиб 18-летний уроженец Башкирии Виталий Свистунов.