«Под плотным обстрелом вызволял людей»: боец из Башкирии спас сослуживцев и технику из горящего леса в зоне СВО
Сержанта Акбулатова представили к государственной награде за подвиг в зоне СВО
Российский военнослужащий из Башкирии Сергей Акбулатов совершил героический поступок в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Боец сумел организовать спасение сослуживцев и военной техники из горящего лесного массива под интенсивным огнем противника, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Башкирский батальон».
Во время одного из боевых столкновений сержант Акбулатов осуществлял корректировку огня танка, находясь под плотным обстрелом. После атаки украинского беспилотника в лесу начался пожар, создавший угрозу для жизни военнослужащих и сохранности техники.
Проявив самоотверженность и хладнокровие, сержант, рискуя собственной жизнью, организовал эвакуацию личного состава и техники в безопасное место. За этот героический поступок командование представило сержанта к государственной награде.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО погиб 18-летний уроженец Башкирии Виталий Свистунов.