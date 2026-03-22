Доброта выйдет боком: юрист напугала последствиями за кормление голубей

Подкормка голубей в жилых зонах чревата не только недовольством соседей, но и реальными финансовыми санкциями. Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Ольга Ошкина в беседе с журналистами рассказала, какую ответственность могут понести граждане, пишет РИА Новости.

Правозащитница пояснила, что массовое скопление птиц у домов нарушает санитарные нормы. Из-за регулярного прикорма возникают риски распространения инфекций, загрязняется территория, привлекаются грызуны. Кроме того, голуби портят лакокрасочное покрытие автомобилей, повреждают скамейки и детские площадки.

Юрист уточнила, что неубранный корм квалифицируется как несанкционированное размещение отходов. За это предусмотрена ответственность по статье 8.2 КоАП РФ, которая касается несоблюдения требований в области охраны окружающей среды. Для граждан размер штрафа достигает 3 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастает до 5 тысяч.

Эксперт добавила, что региональные и местные власти вправе вводить дополнительные ограничения через правила благоустройства. Если из-за подкормки пострадали скамейки, газоны или фасады зданий, ответственность может наступить по статьям региональных кодексов об административных правонарушениях.

В случае систематических нарушений, создающих угрозу санитарному благополучию, юрист порекомендовала обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию.