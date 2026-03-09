Добровольная ловушка: двум категориям россиянок откажут в выплате декретных

Финансовый эксперт предупредила российских предпринимательниц о частых ошибках при оформлении пособий по беременности. Отсутствие страховых взносов или поздняя постановка на учет могут лишить женщин государственной поддержки, пишет Лента.ру.

Россиянкам, ведущим бизнес, перед планированием семьи необходимо тщательно подготовиться к оформлению социальных выплат. Финансовый консультант Анастасия Моргунова разъяснила нюансы получения декретных пособий для индивидуальных предпринимательниц и самозанятых гражданок. Главным условием получения денег оказывается своевременная уплата страховых взносов.

Индивидуальные предпринимательницы не обязаны перечислять платежи в Социальный фонд на случай болезни или материнства, поэтому по умолчанию декретные им не полагаются. Эксперт подчеркнула, что право на выплаты возникает лишь при добровольном участии в системе соцстрахования. Однако важно учитывать сроки: если женщина зарегистрировалась в фонде в январе, а ушла на больничный по беременности в декабре того же года, в пособии откажут. Причина кроется в том, что не прошел полный календарный год уплаты взносов.

Для самозанятых гражданок ситуация обстоит сложнее. Эта категория работающих женщин не может претендовать на выплаты по беременности и родам в принципе. Им доступны лишь пособия по временной нетрудоспособности в рамках обязательного страхования или единое пособие, но только при условии низкого уровня дохода семьи. Тем, кто планирует стать матерью, финансист посоветовала рассмотреть вариант регистрации в качестве ИП, чтобы получить законное право на декретные деньги.

Помимо страховых вопросов, Анастасия Моргунова рекомендовала будущим матерям заранее урегулировать все отношения с налоговой службой. Наличие любой задолженности перед бюджетом способно создать проблемы при оформлении отпуска по уходу за ребенком, поэтому все расчеты лучше проверить и закрыть заранее.