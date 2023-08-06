Дочь Глюкозы рецензировала аниме с беспорядочными половыми связями

Как сообщает портал «Дни.ру» , Лидия Чистякова, известная как наследница известной певицы, закончила девять классов и ушла в отрыв от школы.

В последний месяц лета некоторые ровесники дочери знаменитости уже начали готовиться к школе, но не самая «Рэй». Она считает себя достаточно взрослой, а поэтому больше не желает сидеть за партой. Вместо этого 16-летний подросток рассказывает в социальных сетях о своей шальной молодости.

Так, например, недавно она ознакомилась с японским мультфильмом, в котором компания друзей занимается тем, что ходит по борделям и пишет рецензии. По мнению Лидии Чистяковой, оно довольно смешное и вполне себе пойдет для вечернего просмотра. Но разделяет ли интересы дочки ее мама?