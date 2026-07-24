Дочь вывела отца в кино, а в квартиру зашли воры: многоходовка мошенников с ключами и ₽460 тыс.

Полиция задержала 19-летнюю жительницу Одинцово по подозрению в краже более ₽460 тысяч у 61-летнего жителя Красногорска. В квартиру пенсионера злоумышленница проникла с ключами, которые дочь потерпевшего сама передала мошенникам. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, схема началась со звонка 20-летней дочери потерпевшего: неизвестные представились сотрудниками городской поликлиники и под предлогом записи на диспансеризацию выманили у девушки персональные данные. Затем последовали звонки от лже-правоохранителей, которые заявили, что против нее возбуждено уголовное дело, а ее банковские счета используются для незаконных переводов. Аферисты убедили потерпевшую передать ключи от отцовской квартиры для проведения обыска.

На следующий день девушку вновь убедили вывести отца из дома — на этот раз под видом совместного похода в кино. Пока хозяина не было, в жилище зашли злоумышленники, открыв дверь полученными ключами, и похитили из комода и шкафа ₽360 тысяч и 1,4 тысячи долларов. Задержанная 19-летняя жительница Одинцово, как уточнили в полиции, полностью возместила ущерб на сумму свыше ₽460 тысяч. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурантка находится под домашним арестом. Следствие проверяет ее причастность к аналогичным эпизодам.