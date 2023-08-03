Доктор Мясников назвал препарат, обязательный каждой до 45 лет

По мнению Александра Мясникова, россиянки в возрасте от 18 и до 45 лет должны принимать внутрь фолиевую кислоту. Этот препарат назначается, когда планируется беременность для того, чтобы избежать возможных дефектов в развитии нервной системы плода и будущего малыша. Прием витамина начинается еще за месяц до его зачатия, а после – и «весь первый триместр».

Согласно многолетним исследованиям препарата, вред от него отсутствует, а пользы довольно много. Об этом телетерапевт Александр Мясников написал в своих социальных сетях. Ранее доктор решил предостеречь россиян, которые принимают антигистаминные. По его словам, они способны спровоцировать развитие деменции, если пить их бесконтрольно.